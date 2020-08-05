Başiskele Belediyesi'nden YKS tercihinde gençlere destek
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Başiskele Belediyesi'nden YKS tercihinde gençlere destek

Başiskele Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere üniversite tercihinde rehberlik ve danışmalık desteği verecek.

Başiskele Belediyesi'nden YKS tercihinde gençlere destek
05.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:28

Başiskele Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere üniversite tercihinde rehberlik ve danışmalık desteği verecek.

Eğitime ve gençlere desteğini sürdüren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, YKS sınavına giren gençlerin yapacakları meslek seçimleri ve üniversite tercihlerinde de yanlarında olacak. Bu kapsamında Başiskele Belediyesi, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün rehber öğretmen desteğiyle "YKS Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti" ile öğrencilere kendileri için en doğru eğitimi sağlayacak üniversiteyi ve kendilerine en uygun mesleği belirlemede kolaylık sunacak.

Belediye Hizmet Binası'nda yer alan Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi'nde (BAŞKİM) öğrenciler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında saat 14.00-16.00 saatleri arasında rehber öğretmenlerle ile yüz yüze görüşerek tercihlerini yapabilecek. Öğrencilere destek vermek adına çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Başkan Özlü, "Korona virüs Salgını dolayısıyla bu yıl eğitimlerine uzaktan devam eden, zorlu ve stresli bir dönem yaşayan genç kardeşlerimizin yine tercih stresini rehber öğretmenlerimizin desteğiyle aşabilmeleri için belediye olarak YKS Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti vereceğiz. Kendilerine en uygun meslek ve üniversite tercihi noktasında hem kendilerinin hem de ülkemizin geleceğine yön verecek gençlere yardımcı olmak için gereken tüm desteği sağlamaya gayret edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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