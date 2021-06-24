Başiskele Belediyesi'nden vatandaşlara kolaylık
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Başiskele Belediyesi'nden vatandaşlara kolaylık

Başiskele Belediyesi'nden vatandaşlara kolaylık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Başiskele Belediyesi, vatandaşların teknolojiden yararlanarak kamudaki işlerini daha kolay çözmeleri amacıyla önemli bir protokole imza attı.

Başiskele Belediyesi, vatandaşların teknolojiden yararlanarak kamudaki işlerini daha kolay çözmeleri amacıyla önemli bir protokole imza attı.

Başiskele Belediyesi, vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla Başiskele Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü ile iş birliği yaptı. Belediye ile Tapu Müdürlüğü arasındaki işlem yoğunluğun azaltılması ve işlem süreçlerinin kısaltılması amacıyla yeni bir protokol imzalandı. Başiskele Belediyesi Hizmet Binası'nda Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Bayram ve Başiskele Kaymakamlığı Tapu Müdürü Ferhat Uzun'un kurumlar adına imzaları attığı protokol ile, Belediye ile Tapu Müdürlüğü arasındaki işlem süreçlerinin kısaltılması, yoğunluğun azaltılması, iş verimliliğinin artırılması, hizmetlerin daha etkin, hızlı, güvenli ve elektronik ortamda sunumuyla personelin iş yükünün azaltılması sonucu çalışan ve vatandaş memnuniyeti sağlanacak.

Yapılan iş birliği ile iki kurum arsında kurulacak veri bağlantısı sayesinde güvenli bir ortamda doğru ve hızlı bir şekilde verilere erişim, paylaşım ve kullanım sağlanacak. Böylece tapuda işlem yapması gereken Başiskeleliler'in bina, arsa veya arazilerinin rayiç değerlerine elektronik ortamdan erişilebilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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