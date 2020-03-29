Başiskele Belediyesi'nden "Evde Kal" resim yarışması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Başiskele Belediyesi'nden "Evde Kal" resim yarışması - Haberler
Başiskele, Güncel

Başiskele Belediyesi'nden "Evde Kal" resim yarışması

Başiskele Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine evde devam eden öğrencilere yönelik ödüllü resim yarışması düzenliyor.

29.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:20
Başiskele Belediyesi'nden

Başiskele Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine evde devam eden öğrencilere yönelik ödüllü resim yarışması düzenliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınını bertaraf edebilmek için "Evde Kal" çağrılarına uyan Başiskeleli öğrencilere sanatsal aktivite imkanı sunmayı hedefleyen Başiskele Belediyesi, "Sanat Eve Sığar" sloganıyla "Ailemizle Evimiz Okulumuz" konulu resim yarışması başlattı. İlçedeki 5, 6, 7, ve 8. sınıf düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen yarışmayla çocukların ebeveynleri ile evlerinde kaliteli zaman geçirmeleri adına sanatsal faaliyetlerle uğraşarak çocukların hayal güçlerini desteklemek, sanatsal ve estetik becerisini geliştirmek amaçlanıyor.

Yarışma hakkında açıklamayı sosyal medya hesabından duyuran Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Ülkemizin geçirdiği bu zor günleri hepimiz aşacağız. Bizler sizlerin evinizde kaldığınız bu süre içerisinde güzel vakit geçirebilmeniz için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de öğretmenlerimiz ile birlikte hazırladığımız resim yarışması. 'Ailemizle Evimiz Okulumuz' konulu resim yarışmamızı başlatıyoruz. Resim yarışmamız sonucunda öğretmenlerimiz ile birlikte belirlediğimiz dereceye giren öğrencilerimize ödüllerimiz olacak. Ayrıca bu ödüllerimizin yanı sıra dereceye giren resimleri kentin bazı duvarlarına grafiti olarak işleyeceğiz ve ilçemizdeki billboardlarda bu resimlerinizi halkımızla paylaşacağız. Geleceğin büyük ressamlarının ilçemizden çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.

Son katılım tarihinin 17 Nisan 2020 Cuma günü olarak açıklandığı ödüllü resim yarışmasında her sınıf kategorisinde 1. 1000 TL, 2.'ye 500 TL ve 3.'ye 250 TL verilecek. Yarışma sonuçları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilan edilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı Haberler
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor Haberler
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik Haberler
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik
Bakan canlı yayında yanıtladı: 30 Nisan'dan sonra okullar için plan ne? Haberler
Bakan canlı yayında yanıtladı: 30 Nisan'dan sonra okullar için plan ne?
Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bine yükseldi Haberler
Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bine yükseldi
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
Gaziantep Valiliği 'Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı' iddialarını yalanladı
Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti
Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı
Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Ender Saraç Demet Şener Muhterem Nur Şeyma Subaşı
Spor Falcao Bülent Uygun Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Nisan İtalya Otobüs
Şu an buradasınız: Başiskele Belediyesi'nden "Evde Kal" resim yarışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 11:33:40. #1.14#
title