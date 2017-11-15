Başiskele Belediyesi'nde Engelliler İçin Hissedilebilir Yüzey Uygulaması

Başiskele'de görme engellilerin belediyedeki iş ve işlemlerine erişebilirliğine yardımcı olmak için özel hissedilebilir zemin uygulaması gerçekleştirildi.



Başiskele'de yaşayan engelli vatandaşların yaşamın tüm alanlarında hizmetlere rahatlıkla ulaşabilmeleri konusunda çeşitli düzenlemeler yapan Başiskele Belediyesi, özellikle görme engelli vatandaşlar için hizmet binasının dışından itibaren tüm katlara ve odalara kadar uzanan hissedilebilir zemin uygulaması gerçekleştirdi. Ayrıca merdiven ve asansör kapılarının yanına Braille alfabeli kabartmalı uyarıcı ve bina yerleşimi ile ilgili bilgiler veren krokiler sabitlendi.



Hissedilebilir zemin (görme engelli yürüme yolu), görme engelliler için dünyada kabul gören, iç ve dış mekanlara uygulanan zemin sistemiyle kılavuz yollar, görme engelli vatandaşlar için yürüme kabiliyeti sağlıyor. - KOCAELİ