Başiskele Belediyesi korona virüse karşı kriz merkezi kurdu Başiskele Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında kriz merkezi kurdu.

Başiskele Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında kriz merkezi kurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı kararla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının yasaklanması üzerine bu kişilerin mağdur olmaması için Başiskele Belediyesi, kriz masası kurdu. Koronavirüs salgını karşısında toplum sağlığı için alınan önlemleri merkezden daha iyi yönetebilmek için belediye bünyesinde oluşturulan kriz merkezi 7 gün boyunca 09.00-20.00 saatleri arasında yardıma muhtaç 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlıkları bulunan hastalara salgın tehdidi ortadan kalkana kadar yerinde hizmet edecek.

Başiskele Belediyesi Kriz Merkezi kapsamında oluşturulan telefon hatlarından yardıma muhtaç yaşlı vatandaşlar, istek ve taleplerini iletmeye başladı. Vatandaşlardan gelen istek ve talepleri konularına göre tasnif ederek kişilerin iletişim bilgileri ve adreslerini alan Kriz Merkezi ekipleri, sahadaki ekipleri adreslere yönlendirerek ihtiyaç sahibi Başiskeleli vatandaşların taleplerini yerine getiriyor. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi, kimsesiz Başiskeleliler'in market, eczane gibi ihtiyaçları saha ekipleri tarafından ücretleri belediye tarafından karşılanarak evlerine kadar bırakılıyor. Diğer 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları da talep ettiği ihtiyaçların ücreti alınarak alışveriş fişi karşılında evine kadar getiriliyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, tüm dünyayı tehdit eden korona virüs salgını nedeniyle belediyede acil durum ilan ettiklerini ifade ederek, "Özellikle virüsün yaşlı vatandaşlarımıza etkisi nedeniyle, ulu çınarlarımızın sağlığını korumak için kendilerine yerinde hizmet etmek için belediyemiz bünyesinde kriz merkezi kurduk. Başiskele Kaymakamlığımız ve emniyet güçlerimiz ile koordineli olarak çalışarak yardıma muhtaç, kimsesiz 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın market ve eczane ihtiyaçlarını belediye olarak karşılıyor, saha ekiplerimiz evlerine kadar ulaştırıyor" dedi.

Yerel yönetimler olarak 7 gün 24 saat, virüs salgınına karşı tüm önlemleri alarak çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Özlü, "Bizler bütün gayretleri sizler için sarf ediyoruz. Sizden beklentimiz, bu sıkıntılı günlerde evinizde kalmanız. Zaruri haller dışında evden çıkmayın. Gencim, güçlüyüm, bana bir şey olmaz demeyin. Evinizdeki sevdiklerinizi düşünün. Sağlık çalışanlarımıza, devletimize en büyük desteğimiz evde kalmakla yapabilirsiniz. Evden çıkmanız gereken durumlarda uzmanların önerilerine harfi harfine uymalıyız. El birliği ile hep birlikte bu durumun üstesinden geleceğimize inancım tamdır. Başiskeleleli hemşerilerim, unutmayalım ki evde hayat var" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA