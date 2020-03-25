Başiskele Belediyesi korona virüse karşı kriz merkezi kurdu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yaşam ›› Başiskele Belediyesi korona virüse karşı kriz merkezi kurdu - Haber
İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Başiskele, Yaşam

Başiskele Belediyesi korona virüse karşı kriz merkezi kurdu

Başiskele Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında kriz merkezi kurdu.

25.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:16
Başiskele Belediyesi korona virüse karşı kriz merkezi kurdu

Başiskele Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında kriz merkezi kurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı kararla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının yasaklanması üzerine bu kişilerin mağdur olmaması için Başiskele Belediyesi, kriz masası kurdu. Koronavirüs salgını karşısında toplum sağlığı için alınan önlemleri merkezden daha iyi yönetebilmek için belediye bünyesinde oluşturulan kriz merkezi 7 gün boyunca 09.00-20.00 saatleri arasında yardıma muhtaç 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlıkları bulunan hastalara salgın tehdidi ortadan kalkana kadar yerinde hizmet edecek.

Başiskele Belediyesi Kriz Merkezi kapsamında oluşturulan telefon hatlarından yardıma muhtaç yaşlı vatandaşlar, istek ve taleplerini iletmeye başladı. Vatandaşlardan gelen istek ve talepleri konularına göre tasnif ederek kişilerin iletişim bilgileri ve adreslerini alan Kriz Merkezi ekipleri, sahadaki ekipleri adreslere yönlendirerek ihtiyaç sahibi Başiskeleli vatandaşların taleplerini yerine getiriyor. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi, kimsesiz Başiskeleliler'in market, eczane gibi ihtiyaçları saha ekipleri tarafından ücretleri belediye tarafından karşılanarak evlerine kadar bırakılıyor. Diğer 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları da talep ettiği ihtiyaçların ücreti alınarak alışveriş fişi karşılında evine kadar getiriliyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, tüm dünyayı tehdit eden korona virüs salgını nedeniyle belediyede acil durum ilan ettiklerini ifade ederek, "Özellikle virüsün yaşlı vatandaşlarımıza etkisi nedeniyle, ulu çınarlarımızın sağlığını korumak için kendilerine yerinde hizmet etmek için belediyemiz bünyesinde kriz merkezi kurduk. Başiskele Kaymakamlığımız ve emniyet güçlerimiz ile koordineli olarak çalışarak yardıma muhtaç, kimsesiz 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın market ve eczane ihtiyaçlarını belediye olarak karşılıyor, saha ekiplerimiz evlerine kadar ulaştırıyor" dedi.

Yerel yönetimler olarak 7 gün 24 saat, virüs salgınına karşı tüm önlemleri alarak çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Özlü, "Bizler bütün gayretleri sizler için sarf ediyoruz. Sizden beklentimiz, bu sıkıntılı günlerde evinizde kalmanız. Zaruri haller dışında evden çıkmayın. Gencim, güçlüyüm, bana bir şey olmaz demeyin. Evinizdeki sevdiklerinizi düşünün. Sağlık çalışanlarımıza, devletimize en büyük desteğimiz evde kalmakla yapabilirsiniz. Evden çıkmanız gereken durumlarda uzmanların önerilerine harfi harfine uymalıyız. El birliği ile hep birlikte bu durumun üstesinden geleceğimize inancım tamdır. Başiskeleleli hemşerilerim, unutmayalım ki evde hayat var" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata Haber
İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haber
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haber
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması Haber
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması
CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Volkswagen'den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi Haber
Volkswagen'den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi
İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor
İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı
TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter
Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Altın bir inip bir çıkıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın bir inip bir çıkıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Buse Terim, Fatih Terim'in son durumu hakkında bilgi verdi: Yeni bir haber yok, dün ile aynı
Buse Terim, Fatih Terim'in son durumu hakkında bilgi verdi: Yeni bir haber yok, dün ile aynı
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
MHK Başkanı Zekeriya Alp: Hiçbir hakemde koronavirüs belirtisine rastlanmadı
MHK Başkanı Zekeriya Alp: Hiçbir hakemde koronavirüs belirtisine rastlanmadı
Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji
Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı
Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu
Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Basketbolcu Muhterem Nur Müslüm Gürses Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Ersun Yanal Bülent Uygun Hikmet Karaman Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Açıklama Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Başiskele Belediyesi korona virüse karşı kriz merkezi kurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 18:25:24. #1.15#
title