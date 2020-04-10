Başiskele Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşın saman talebini karşıladı
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İçişleri Bakanlığı, Başiskele, Güncel

Başiskele Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşın saman talebini karşıladı

Başiskele'de Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen ve hayvancılık ile uğraşan 65 yaş üstü bir vatandaşın hayvanları için saman talebini Başiskele Belediyesi yerine getirdi.

10.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:26
Başiskele Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşın saman talebini karşıladı

Başiskele'de Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen ve hayvancılık ile uğraşan 65 yaş üstü bir vatandaşın hayvanları için saman talebini Başiskele Belediyesi yerine getirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın Korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı kararla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının yasaklanması üzerine bu vatandaşların mağdur olmaması için "Sosyal Belediyecilik" anlayışıyla Kriz Merkezi kuran Başiskele Belediyesi, vatandaşların isteklerini yerine getiriyor. Başiskeleliler'e her zaman destek veren Başiskele Belediyesi bu zorlu süreçte de ulu çınarlarının yanında. Başiskele Şehitekrem Mahallesi'nde hayvancılık ile geçimini sağlayan 65 yaş üstü Yeter Bayram, Korona virüs salgını tehlikesi nedeniyle evden çıkıp hayvanlarını otlatamadığı için ve ahırında da samanları kalmadığından dolayı aç kalan hayvanları için, Yeter teyze Başiskele Belediyesi'ni arayarak ücreti karşılığında saman getirilmesi talebinde bulundu. Belediye ekipleri Yeter teyzenin isteğini yerine getirmek için harekete geçti. Belediye ekipleri ilçe genelinde saman işi yapan tüccarları araştırarak istenen miktarda samanı satın aldı ve Yeter Bayram'ın Bahçecik'teki evine kadar götürüp teslim etti.

Belediye ekiplerine desteklerinden dolayı çok teşekkür eden Yeter teyze, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin" diyerek hayır dualarda bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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