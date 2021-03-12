Başiskele Belediye Başkanı Özlü, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Korkmaz'ı ziyaret etti

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 24 Şubat'ta yapılan kongrede Kocaeli Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Ali Korkmaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette Korkmaz ve Özlü, Başiskele Kent Konseyi oluşturulması hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Korkmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, Başiskele Kent Konseyi'nin oluşturulmasında her türlü desteğe hazır olduklarını belirterek, ziyareti için Özlü'ye teşekkür etti.

Kocaeli Kent Konseyi'nin şehrin vizyonunu ve hemşehricilik bilincini geliştirmek için çalışacağını belirten Özlü, "Çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma en önemli hedeflerimiz. Bunun için bütün ilçelerimizde kent konseylerinin oluşturulması ve Kocaeli Kent Konseyi çatısı altında ortak çalışma yapılmasını önemsiyoruz. Başiskele'ye enerjisiyle yeni bir vizyon katan Başiskele Belediye Başkanımız Yasin Özlü'nün bu yöndeki talebi bizleri sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Sema Arat ve Özel Kalem Müdürü Sevcan Kutlu Aydemir de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız