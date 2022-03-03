Başiskele Ahmet Yesevi Caddesi dört şeritli hale gelecek

BAŞİSKELE, KOCAELİ (Bültenler) - Yuvacık Barajına ulaşımın sağlandığı hafta sonlarında yoğun güzergahlardan biri olan Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesinin duble yol yapılması için üstyapı çalışmalarına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol güzergahında taş duvar imalatı ve dere ıslah çalışmalarına devam ediyor. 10 bin metreküp taş duvar imalatı yapılacak 2,5 kilometre uzunluktaki cadde, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere dört şeride çıkarılacak.

İSU ALT YAPIYI YENİLEYECEK

540 metre uzunluğunda betonarme açık kesit imalatının yanı sıra Kanlı Dere üzerinde ıslah çalışmaları yapılacak. 35 metre uzunlukta 3x3 menfez dere üzerine inşa edilecek. Dere ıslah çalışmaları kapsamında kazı, grobeton ve beton döküm çalışmaları yapılıyor. Dere ıslahında toplam 2 bin 100 metreküp beton kullanılacak. 2,5 kilometre uzunluktaki Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde yağmur suyu hattı imalatı, elektrik hatlarının yer altına alınması ve İSU tarafından da kanalizasyon ve içme suyu hattının yenilenmesi çalışmaları yapılacak.

KAVŞAK DÜZENLEMESİ VE DERE ISLAHI

Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde üstyapı çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi dört şeride çıkaracağı caddede 2 kavşak düzenlemesi, dere ıslahı ve aydınlatma çalışmaları ile caddeyi baştan aşağı yenileyecek. Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi aydınlatmalarıyla, dere ıslahıyla, duble yoluyla prestijli bir cadde olacak.

ÜSTYAPI BAŞTAN AŞAĞI YENİLENECEK

Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde 10 bin 250 metreküp yarma kazısı, 4 bin metreküpte eski yolun asfaltının kazınması yapılacak. Caddede menfez yapılacak ve 10 bin metreküp taş duvar, 12 bin 750 metrekare parke, 16 bin 500 metre de bordür kullanılacak. Baştan aşağı üstyapısı yenilerek dört şeride çıkarılacak Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, 17 bin ton plent miks temel, 9 bin 375 ton binder asfalt, 6 bin 250 tonda aşınma asfaltı serimi yapılacak.

Bültenler - Güncel