Başını Konserve Kutusuna Sıkıştıran Kedi Kurtarıldı
Konya'nın Derebucak ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan kedi, belediye görevlilerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Konya'nın Derebucak ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan kedi, belediye görevlilerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
İlçe merkezi Yeni Mahalle'de çalışan belediye görevlileri, sokakta kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını gördü.
Belediye çalışanları uzun uğraşlar sonunda yakaladıkları kedinin başındaki konserve kutusunu, titizlikle süren yarım saatlik çalışmanın ardından çıkarttı.
Kedi, daha sonra görevlilerin yanından hızla uzaklaştı.
Kaynak: AA