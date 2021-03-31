MUĞLA Başından yaralı ölü yunus sahile vurdu
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MUĞLA Başından yaralı ölü yunus sahile vurdu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başından yaralı ölü yunus sahile vurduMUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki dünyaca ünlü Torba Koyu'nda 2 metre uzunluğunda ölü yunus bulundu.

Başından yaralı ölü yunus sahile vurdu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki dünyaca ünlü Torba Koyu'nda 2 metre uzunluğunda ölü yunus bulundu. Başından yaralı olan yunusun zıpkınla vurulmuş olabileceği bildirildi.

Torba Koyu'nda dün akşam yürüyüşe çıkanlar, kıyıya vuran yunus olduğunu gördü. Yunusun ölü olduğunu anlayınca da hemen Bodrum Belediyesi'ni aradı. Başında yara olan 2 metre uzunluğundaki yunus, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlilerince alınıp, gömüldü.

Yunusun başından zıpkınla ya da başka bir kesici alet ile vurulduğu tahmin ediliyor.

MUĞLA Başından yaralı ölü yunus sahile vurdu
MUĞLA Başından yaralı ölü yunus sahile vurdu
MUĞLA Başından yaralı ölü yunus sahile vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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