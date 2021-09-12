Başından yaralanmış ölü yunus sahile vurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başından yaralanmış ölü yunus sahile vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başından yaralanmış ölü yunus sahile vurdu Bursa'da 2,5 metre uzunluğunda başından yaralı ölü yunus sahilde bulundu.

Başından yaralanmış ölü yunus sahile vurdu

BURSA - Bursa'da 2,5 metre uzunluğunda başından yaralı ölü yunus sahilde bulundu.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı sahilinde 2,5 metre uzunluğunda ölü yunus sahile vurdu. Başından yaralı olan yunusun zıpkınla vurulmuş olabileceği tahmin edilirken, o anlara kaydedenler ise bunu yapanların yanına kalmayacağını söyledi. Ölü yunusun kaldırılması için Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlilerine haber verildi.

Başından yaralanmış ölü yunus sahile vurdu

Başından yaralanmış ölü yunus sahile vurdu

Başından yaralanmış ölü yunus sahile vurdu

Başından yaralanmış ölü yunus sahile vurdu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bursa'da korkunç olay

Bursa'da korkunç olay
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Beren Saat Gökhan Çıra
Spor Max Meyer Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Murat Kurum Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başından yaralanmış ölü yunus sahile vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 10:18:59. #1.12#