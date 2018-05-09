Başından Yaralanan Şenol Güneş, Hastaneden 7 Günlük Rapor Almış
Fenerbahçe derbisinde başından yaralanan Şenol Güneş'in kaldırıldığı hastanede 7 gün rapor aldığı ortaya çıktı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, olaylı Fenerbahçe maçıyla ilgili sürpriz bir karar aldı. Tecrübeli teknik adam, hastaneye kaldırılması ve sonrasında yaşananlarla ilgili Acıbadem Hastanesi tarafından hazırlanan sağlık raporunu basınla paylaşma kararı aldı.
Şenol Güneş için verilen 7 günlük iş göremezlik raporu olmasına rağmen tecrübeli teknik adamın dava açmama kararı aldığı iddia edildi.
(Fotospor)
YORUMLAR (26)
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Yazık gerçekten Şenol hocaya. üzüldüm böyle büyük insana iftira attılar. Fener yönetimi ve Aziz yıldıvım tff, mhk ve pfdk ye kumpas uygulayıp kararları kendi lehine aldırıyor. tersi olsa bu kurullardakileri koltuklarını tehdit ederek kumpas uyguluyor. ülkemizdeki futbol sistemi bu. gerisini siz düşünün siyasiler ne durumda.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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vicdanin rahatsa meseleyok senol efendi , cok inandirici degil sanki tiyatro var ALLAH en iyisini bilir ALLAH gönlüne göre versin insanin kendi kendine yaptigini cümle alem bir araya gelse yapamazmis kendin ettin kendin buldun aldatan bizden degil buyurmus islam büyükleri sen nereye aitsen oranin karekteri ile yasaCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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spor centilmenliktir bu olayların sporla ilgileri yokturCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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MAKSAT KAFANIN YARILIP YARILMAMASI KANIN AKIP AKMAMASI DEĞİL Kİ ŞENOL HOCANIN KAFASINA SARI KOLTUK ATILDI TVDEN NET GÖZÜKTÜ BU DA CEZA İÇİN YETERLİYDİ FAKAT REİS KUMPAS DEDİ YARGIDA ONA UYMAK ZORUNDA KALDI OLAY BU KADAR NETCevap Yaz 4 3 Yayından KaldırFİNO: Peruk ne zaman kafa yarmış, hemde beş dikişlik, çakma dikiş olduğu her halinden belli herkes bilyor, aslen kumpası yapanda güneş ve tayfaları fetöcüler,Tüm 26 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır