Başından yaralanan karaca tedaviye alındı - Haberler
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Başından yaralanan karaca tedaviye alındı

Başından yaralanan karaca tedaviye alındı
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde jandarma ekibi tarafından yaralı bulunan karaca tedaviye alındı.

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde jandarma ekibi tarafından yaralı bulunan karaca tedaviye alındı.

Söğütlü ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan jandarma ekibi, yol kenarında yaralı karacayı gördü. Jandarma ekibi karacayı Söğütlü İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirerek, Söğütlü İlçe Tarım Müdürlüğü ve Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Veteriner, başını bir yere vurması sonucu yaralandığı belirlenen karacaya müdahalede bulundu. Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürülen karaca tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınacak.


Başından yaralanan karaca tedaviye alındı

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Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Son Dakika Haberleri

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