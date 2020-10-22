Başından vurulan Suriyeli genç, kurtarılamadı
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Başından vurulan Suriyeli genç, kurtarılamadı

22.10.2020 14:53 | Son Güncelleme: 22.10.2020 14:57
Başından vurulan Suriyeli genç, kurtarılamadı

GAZİANTEP'te, başından vurulmuş halde bulunan Suriyeli Muhammed El Halid (20), tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, başından vurulmuş halde bulunan Suriyeli Muhammed El Halid (20), tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. 

Nizip Sanayi Sites'inde geçen salı günü başından vurulmuş halde bulunan Muhammed Al Halid, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olduğu için yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan genç, bu sabah yaşamını yitirdi. Halid'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.Yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Başından vurulan Suriyeli genç, kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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