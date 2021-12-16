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Başından vurulan kadın öldü; şüpheli gözaltında

Başından vurulan kadın öldü; şüpheli gözaltında
Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde boş arazide başından silahla vurulmuş olarak bulunan K.M. adlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde boş arazide başından silahla vurulmuş olarak bulunan K.M. adlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili K.A.'yı gözaltına aldı.

Olay öğle saatlerinde, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Yağmur Sokak'ta meydana geldi. Boş arazide bir kadını kanlar içerinde yerde yatarken görenler, 112 Acil'i arayarak haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsminin K.M. olduğu belirlenen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan K.M. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, K.M.'yi öldürdüğü belirlenen K.A.'yı suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen K.A.'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.


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Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Son Dakika Haberleri

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