Başından vurulan genç ağır yaralandı
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Başından vurulan genç ağır yaralandı

Başından vurulan genç ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde başından vurulan genç ağır yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde başından vurulan genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesindeki bir otelde silah sesleri duyuldu. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk belirlemelerinde yaralı şahsın M.A. (25) olduğu tespit edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tabanca ile vurulan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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