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Başından vurduğu hamile eşini intihar süsü verip kucağında caddeye böyle taşıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- (Özel) Başından vurduğu hamile eşini kucağında caddeye taşıdı.

BEYOĞLU (İHA) - - (Özel) Başından vurduğu hamile eşini kucağında caddeye taşıdı.. dehşet anları kamerada

Beyoğlu'nda 17 yaşındaki hamile genç kadın, dini nikahlı eşi tarafından tabancayla başından vuruldu

İntihar süsü vermek isteyen şahıs kucağında taşıdığı eşini arabayla hastaneye götürdü

Eşini vurduğu Beyoğlu polisi tarafından ortaya çıkartılan şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 6 aylık bebeği olan ve 1 buçuk aylık hamile 17 yaşındaki genç kadın, kıskançlık nedeniyle evde tartıştığı 32 yaşındaki dini nikahlı eşi tarafından tabancayla başından vuruldu. Öfkeli koca, intihar süsü vermek için kucağına aldığı ağır yaralı eşini caddeye taşıyarak yoldan geçen araçlardan yardım istedi. Hastaneye kaldırılan genç kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kocanın "intihar etti" yalanını Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri bozdu. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 aylık bebeği olan ve 1 buçuk aylık hamile 17 yaşındaki Gülseren Mamuş ve dini nikahlı eşi Suat Ö. (32), gün içerisinde kıskançlık nedeniyle tartıştı. Kavganın ardından alkollü olduğu öğrenilen Suat Ö. evden çıkarak uzaklaştı. Akşam saatlerinde ruhsatsız tabancasıyla eve geri gelen Suat Ö., Mamuş ile tekrardan tartışmaya başladı. Çıkan kavgada bir el camdan dışarıya ateş eden Ö., ikinci açtığı ateşle Mamuş'u başından vurdu. Olayın ardından sesleri duyan Suat Ö.'nün kuzeni Ceylan K. odasından çıkarak salona geldiğinde Mamuş'u yerde kanlar içerisinde yatarken gördü.

Kanlar içerisinde kalan hamile eşini kucağında taşıdı

Dehşete kapılan kadın, çiftin evdeki Sergül Ö. ismindeki 6 aylık bebeğini alarak odaya geçti. Tabancayı camdan dışarıya atan Suat Ö. ardından intihar süsü vermek için ağır yaralı eşi Gülseren Mamuş'u kucağına alarak dışarıya çıktı. Kanlar içerisinde kalan Mamuş'u kucağında caddeye yürüyen Suat Ö., yoldan geçen Oğulcan K.'yı durdurup bindiği aracıyla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yolda kalbi duran Gülseren Mamuş, hastanede yapılan müdahaleyle tekrardan hayata döndürüldü ancak beyin ölümü gerçekleşti, bir süre sonrada hayatını kaybetti. Genç kadının yapılan otopsisinde 1.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Öfkeli kocanın genç kadını kucağında caddeye taşıdığı ve araca bindirdiği anlar ise kameralara yansıdı. Bu olay yaşandığı esnada ise şahsın kuzeni, evdeki bebekle çıktığı caddede sinir krizi geçirdi.

Karısını başından vurup intihar süsü verdi

Olayın ardından Mamuş'un ölümüyle ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eşi Suat Ö. ve evde bulunan kuzeni Ceylan K.'yı sorguya aldı. Suat Ö. ise ifadesinde, Mamuş'un evde kıskançlık krizine girdiğini evde ruhsatsız tabanca ile intihar ettiğini söyledi.

Ceylan K. ise olay esnasında odada bulunduğunu, 2 adet silah sesi duyduktan sonra odadan çıktığını ve Mamuş'u kanlar içerisinde yerde gördüğünü ifade etti.

Beyoğlu polisi intihar süsü verilen cinayeti ortaya çıkarttı

Bunun üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, evde yaptığı çalışmalar sonucunda Suat Ö.'nün Mamuş'u tabancayla başından vurduğunu tespit etti. Tekrar ifadesi alınan Suan Ö., cinayeti itiraf etti. Evin dışına atılan tabancaya ve fişeklere ise polis tarafından el konuldu. Suat Ö. ise cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı. Emniyette çeşitli suçlardan 6 adet kaydı bulunan katil zanlısı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gülseren Mamuş'un cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nda incelemelerinin tamamlanmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Sarıyer Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(DCC-ÖFAÖFA

Başından vurduğu hamile eşini intihar süsü verip kucağında caddeye böyle taşıdı

Başından vurduğu hamile eşini intihar süsü verip kucağında caddeye böyle taşıdı

Başından vurduğu hamile eşini intihar süsü verip kucağında caddeye böyle taşıdı

Başından vurduğu hamile eşini intihar süsü verip kucağında caddeye böyle taşıdı
İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Son Dakika Haberleri
Başından vurduğu hamile eşini kucağında caddeye taşıdı

Başından vurduğu hamile eşini kucağında caddeye taşıdı

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Haber: Başından vurduğu hamile eşini intihar süsü verip kucağında caddeye böyle taşıdı - Haberler
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