Başındaki teneke kutuyu çalarak orman yangınlarına dikkati çekti - Haberler
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Başındaki teneke kutuyu çalarak orman yangınlarına dikkati çekti

AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Kültür Sanat
Başındaki teneke kutuyu çalarak orman yangınlarına dikkati çekti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, orman yangınlarına dikkati çekmek için başına taktığı teneke kutuyu çaldı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, orman yangınlarına dikkati çekmek için başına taktığı teneke kutuyu çaldı.

Kentte özellikle, çevre sorunlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli performanslar sergileyen Prof. Dr. Kavukcu, bu kez farklı bir çalışmaya imza attı.

Kavukçu, kent merkezine yakın, daha önce yanan ormanlık alanda, yanmış odun parçaları, taş ve eliyle başına taktığı teneke kutuya vurdu.

Kutuyu zaman zaman eline alıp yine odunla vuran Kavukcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun, orman yangınlarına ilişkin sergilediği 9. performans olduğunu söyledi.

Kavukcu, ormanların geleceğe bırakılması gereken en önemli değerlerden olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tenekeden çıkardığım bu sesle teneke kafalılık olarak da toplumda oluşmuş bir algıya gönderme yaptım. Bu aynı zamanda yok olan doğanın sonucunda dikkatsizliğin, umursamazlığım ve terörün getirmiş olduğu bir sonuca dövünmenin anlamsızlığı üzerine eleştirel bir dildir."

Kavukçu, insanların ormanlara saygılı olmasını ve orman yangınları konusunda duyarlılık göstermesini istedi.

AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Başındaki teneke kutuyu çalarak orman yangınlarına dikkati çekti - Haberler
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