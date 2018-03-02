Başında Tümör Olan Minik Zeynel Yardım Bekliyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ikamet eden 6 nüfuslu Kurumaz ailesi, başında tümör ve damar tıkanıklığı olan 5 yaşındaki çocukları Zeynel'in tedavisi için destek bekliyor.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde kirada oturan Kurumaz ailesi, maddi imkansızlıklardan dolayı 5 yaşındaki oğullarının tedavisini yapamıyor.

Anne Azize Kurumaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre önce Zeynel Abidin Mahallesi'ndeki evlerinin yıkılmasından dolayı kirada oturduklarını belirterek, çocuğunun tedavisi için hayırseverlerin desteğini istedi.

Kemik erimesi hastası olan eşinin çalışmadığını belirten Kurumaz, "4 çocuğum var. 3 tanesi benim yanımda kalıyor. Maddi sıkıntılardan dolayı da bir tanesini ninesinin yanına gönderdim. 5 yaşındaki oğlumun başında tümor ve damar tıkanıklığı var. Ancak maddi imkansızlıklardan dolayı tedavisini yapamıyoruz. Çocuğum gözümün önünde eriyor. Çocuğumun gözümün önünde maddi imkansızlıktan dolayı ölmesini istemiyorum." diye dert yandı.

Baba İlhan Kurumaz ise, yaşadıkları ev koşullarının çocukları için uygun olmadığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Hastalığımdan dolayı çalışamıyorum ve maddi durumumuz çok kötü durumdadır. Okula gidebilecek 3 çocuğumdan 2 tanesini okutabiliyorum. Ben ve eşim bütün zamanımızı hasta olan oğlumuza ayırıyoruz. Ancak onun için de hiç bir şey elimizden gelmiyor. Çocuğumun tedavisi için yardım eli bekliyoruz."