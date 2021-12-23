Basında ÖzÜ - Türkiye'nin Yenilikçi Üniversiteleri

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK tarafından hazırlanan '2021 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'ni açıkladı. Bu yıl 10'uncusu açıklanan endeks, öğretim üye sayısı 50'nin üzerinde olan 191 üniversiteden toplanan 1 milyon hücrelik veri setinin, 9 aylık yoğun ve titiz bir çalışmayla değerlendirilmesi sonucu oluşturuldu. Bakan Varank, bu endeksle üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasını, böylelikle de girişimcilik ekosisteminin gelişmesini hedeflediklerini söyledi.

2021 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde yer alan ilk 10 üniversite

ODTÜ Sabancı Üniversitesi İstanbul Teknik üniversitesi Bilkent Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Koç Üniversitesi Gebze Teknik Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Özyeğin Üniversitesi

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