Basında ÖzÜ - Özyeğin Üniversitesi, Türkiye'de Bir İlki Gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Basında ÖzÜ - Özyeğin Üniversitesi, Türkiye'de Bir İlki Gerçekleştirdi

Basında ÖzÜ - Özyeğin Üniversitesi, Türkiye'de Bir İlki Gerçekleştirdi
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Basında ÖzÜ - Özyeğin Üniversitesi, Türkiye'de Bir İlki GerçekleştirdiDünyaÖzyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programları, kar amacı gütmeyen uluslararası akreditasyon kuruluşu AABI (Aviation Accreditatfon Board International) tarafından...

Basında ÖzÜ - Özyeğin Üniversitesi, Türkiye'de Bir İlki Gerçekleştirdi

Dünya

Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programları, kar amacı gütmeyen uluslararası akreditasyon kuruluşu AABI (Aviation Accreditatfon Board International) tarafından 5 yıllık süre boyunca akredite edildi. Özyeğin Üniversitesi Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programları, Türkiye ve Avrupa'da akredite edilen ilk programlar olma başarısı elde etti. Yurt dışında da programların eğitim kalitesinin ve standartlarının kabul edilmesi ve onaylanması amacıyla 2019 yılında akreditasyon süreci başlatılan Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, AABI tarafından yürütülen akredite sürecinde tüm değerlendirme kriterlerini başarıyla tamamlayarak uluslararası düzeyde de kalitesini tescil ettirmiş oldu.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Hatice Kiiçükönal elde edilen bu başarıya ilişkin yaptığı açıklamada Avrupa'da ve Türkiye'de AABI akreditasyonu alan ilk üniversite olmanın gururunu yaşadıklarını ve diğer üniversitelere örnek olarak, ülkemiz havacılık eğitimine katkıda bulunmayı sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk de "Kurulduğu 2011 yılından beri havacılık eğitiminde ilklere imza atan, yenilikçi ve dönüştürücü eğitim programlarıyla öncülük eden. güçlü sektörel işbirlikleri, uluslararası standartlarda yabancı dil eğitimi ve uygulama merkezleriyle sektörün yetkin insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına üst düzeyde katkıda bulunan Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemizin, AABI tarafından akredite edilmesi üniversitemiz için olduğu kadar ülkemiz için de bir övünç kaynağıdır. Adayların ilk sırada tercih ettiği, hem devlet hem de vakıf üniversiteleri arasında en iyi taban başarı sırasına göre yerleştiği Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programlarımızın kalitesi, AABI akreditasyonu ile de uluslararası arenada tescillenmiş oldu" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Mete Gazoz Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Basında ÖzÜ - Özyeğin Üniversitesi, Türkiye'de Bir İlki Gerçekleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 14:28:59. #1.16#

title