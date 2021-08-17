Basında ÖzÜ - İş Dünyasının Gözü Bu Bölümlerde

Basında ÖzÜ - İş Dünyasının Gözü Bu BölümlerdePostaYükseköğretim Kurumlan Smavı (YKS) 2021 tercih dönemi devam ediyor.

Basında ÖzÜ - İş Dünyasının Gözü Bu Bölümlerde

Posta

Yükseköğretim Kurumlan Smavı (YKS) 2021 tercih dönemi devam ediyor. 20 Ağustos'ta sona erecek tercih döneminde, yüz binlerce genç hayatlarının en önemli kararlarından birini alacak. Online istihdam platformu Kariyer. net tarafından yayınlanan 'İşveren İlgi Endeksi', işverenlerin hangi üniversite ya da hangi bölüm mezunlarına daha fazla ilgi gösterdiklerini ortaya koydu.

Sağlık Bölümleri Yükselişte

Endekse göre 2020 mezunları açısmdan bakıldığında salgının da etkisiyle işverenler tarafından en fazla ilgi gören bölümler; sağlık ile ilişkili bölümler (hemşirelik, sağlık bilimleri, eczacüık); aşı çalışmaları, dezenfektan ihtiyaçları, laboratuvar hizmetleri gibi taleplerin yükselmesiyle kimya, biyoloji, kimya mühendisliği oldu.

Yazılımcıya İhtiyaç Arttı

Salgınla birlikte hızla dijitalleşen dünyada şirketlerin yazılımla ilgili taleplerinin artması, bu alanda nitelikli eleman açığının büyümesine yol açtı. Donanım ve yazılım alanında artan talep nedeniyle bilişim sistemleri mühendisliği bölümünde okuyan adayların, daha mezun olmadan iş hayatına adım attıkları görülüyor.

İşverenlerden En Fazla İlgi Gören 10 Üniversite

Galatasaray Üniversitesi Sabancı Üniversitesi Koç Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Türk-Alman Üniversitesi Özyeğin Üniversitesi Gebze Teknik Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Kaynak: Habermetre