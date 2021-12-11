Basında ÖzÜ - İki Genç Üniversite, Bir Girişimcilik Öyküsü

Dünya

Kapıya servis modeli ile geri dönüşümü hızlandırmayı hedefleyen ToplaGel Platformu'nun kurucusu üniversiteli girişimciler Elif Bilge Gürgür ve Eylül Nisa Beşli ile konuştuk.

Teknolojiyle ilgilenen girişimcileri destekleyen Red Bull Basement, üniversite öğrencilerine kampüs hayatını değiştirecek projelerini geliştirmeleri için fırsat tanıyor. Türkiye finalini kazanan ToplaGel platformu, kapıya servis modeli ile geri dönüşümü hızlandırmayı ve ödül sistemi ile devamlılığını teşvik etmeyi hedefliyor. Bu yılın Türkiye finalist projesi olan ToplaGel'in kurucularıyla konuştuk. Özyeğin Üniversitesi endüstri mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi Elif Bilge Gürgür ve Koç Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Eylül Nisa Beşli liseden beri arkadaş iki genç. Elif Bilge Gürgür, üniversiteye başladığı yıldan beri girişimcilik ve sürdürülebilirlik kavramlarıyla yakından ilgiliyken, Eylül Nisa Beşli ise üniversiteye ilk adımımı attığımda hangi sektörde nasıl bir iş yapmak istediğinin kararım vermiş bir şekilde mezun olacağım konusunda kendime söz vermiş ve farklı sektörlerde, farklı başlıklar altında deneyim edinmeye çalışıyor.

Fikir aslında başka bir yarışma sürecinin çıktısı

İkili fikrin hikayesini şöyle anlatıyor: "Çevremizdeki bireylerden geri dönüşümü önemsediklerini duyuyor fakat aksiyon almadıklarını gözlemliyorduk. ya da alınan aksiyonların olması gereken geri dönüşüm yöntemlerinden çokça uzak olup süreci daha da zorlaştırdığını fark ettik. Özellikle kampüslerde çıkan atık miktarını düşündüğümüzde, her gün karşı karşıya kaldığımız ve bizi düşünmeye iten bir sorun haline gelmişti bu. Bu noktada geri dönüşümü nasıl artırabiliriz ve efektif hale getirebiliriz diye fikir üretmeye başladık, ToplaGel buradan doğdu. Fikir aslında başka bir yarışma sürecinin çıktısı. Aylarca üzerine çalışılmış, defalarca kez tüm adımların üstünden geçilmiş uzun soluklu bir proje. Bahsettiğimiz yarışmada da bizden başka iki takım arkadaşımızla daha finalist olmuştuk ve projemiz oldukça çok beğenilmişti. Yarışma sürecinin ardından eksik noktalarımızı fark edip üzerine çalışmalara devam ettik ve birkaç ay sonra Red Bull Basement ile yolumuz kesişti.

Atık Toplayana Ödül Var

Dijital platformda atıklarını geri dönüştürmek isteyen bireylerin zaman ve ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmak için, randevu sistemiyle evlerinden atıkları alınarak dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Atık toplayan kişilerin istihdamına da katkı koyacak bu sistemde ayrıca hizmeti evlerinden alan kişilere kazandıkları puan çerçevesinde çeşitli ödüller de sunuluyor. Ödüllerin arasında market kuponları, sinema biletleri, kedi/köpek maması gibi bireylerin tercihlerine yönelik seçenekler bulunan sistem sayesinde atıkların sürdürülebilir bir şekilde doğru yere ulaşması sağlanıyor.

Gençler, fikirlerine cesurca yaklaşsın!

Elif Bilge Gürgür, gençlere şu tavsiyeyi veriyor: "Şundan çok eminiz ki: biz gençlerin çabasıyla dünya daha güzel bir hal alacak. Her birimizin yolları uzun, belki de çok dolambaçlı. Ama güzel olanın yolda istiyoruz, her alanda bulunup kendimize en uygun olanını seçmek istiyoruz. Ama uzun vadede hedefimiz kendi girişimimizi kurup global ölçeğe çıkartmak tabii ki! " diyor.

Girişimde büyü var

Eylül Nisa Beşli "Girişimciliğin içine girince sizi daha da içeri çeken bir büyüsü var galiba. En azından bizde şu anlık böyle diyebiliriz. Mezun olduktan sonra kökleşmiş yapıları da denemek olup uğruna çabalayacak bir tutkuya sahip olmak olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple sahip oldukları fikirlerine cesurca yaklaşmalılar. Unutmamak gerekir ki sorunun başladığı yerden çözüm doğar" dedi.

Şu an prototip çalışmaları için hazırlanıyoruz. "

Projenin kendileri için neden önemli olduğunu konusunda ise şunları söylüyorlar: "Topluma ve çevreye karşı çok büyük bir sorumluluk hissediyoruz. Yaşadığımız doğanın her geçen gün yok oluşunu izlemek bize çok ağır geliyor. Bu noktada geri dönüşümün öneminin farkındayız. Zorlu bir süreç olan geri dönüşümde en kritik noktanın kaynağında ayrıştırmak olduğunu biliyoruz ve biz ToplaGel ile kaynağında ayrıştırmayı gerçekleştirerek, bu zorlu süreci atlatmış oluyoruz. Bu ayrışım geri dönüşüm sürecinin devamlılığı ve sürdürülebilirliği için çok kritik. Kaynağında ayrışmayan atıkların çoğunlukla geri dönüşemediğini bilmek, projemize verdiğimiz önemi çok artırıyor. Biz projemiz ile geri dönüşümün en hassas noktalarında yer alan problemlere çözüm sağlıyoruz. Hem hane halkının geri dönüşüme katılma oranını artırıyor hem de kaynağında ayrışım ile geri dönüşümün en önemli adımına katkı sağlıyoruz. Sağladığımız katkılar bizim projeye olan bağlılığımızı da büyük ölçüde artırıyor. "

Red Bull Basement macerasında birçok farklı kişiyle tanıştıklarını söyleyen ikili, mentorluk aldıklarını, fikirlerine inanan başka kişilerle de yollarının kesişmesinin motivasyonlarını çok arttırdığını söylüyor. Çok yakın zamanda da kuluçka merkezi sürecine başlayacak olan genç girişimciler, Global Final'e kadar çalışacak.

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