HATAY (Habermetre) - Basında ÖzÜ - Expo'nun Bitkileri 'Üreten Eller'den geldi

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Hatay Üreten Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nidal Özdemir, il genelindeki 13 ilçede Hatay Büyükşehir Belediyesinin kurduğu seralarda, mevsimlik fide yetiştiren kadınların, Expo fuarına yönelik üretim yaptığını söyledi. Özdemir, "Expo'da kullanılacak bitkilerin tamamı olmasa bile ağırlıklı bölümünü kooperatifimiz üretiyor" dedi.

Yılda 10 bin TL para kazandılar

Kooperatif bünyesindeki kadınların pandemi nedeniyle verilen arada boş durmadığını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti: "Bu arada dağıtılan sebze meyve fidelerini yetiştirip ev ihtiyaçlarını karşıladılar, fazlasını satarak gelir elde ettiler. Mesela sebze fidesi dağıtıldı onlara. Bunlardan hem kendi ihtiyaçlarını karşıladılar hem de fazlasını satabildiler. Yani proje kapsamında kendi kendine yürüyen bir model yarattılar. Yılda, ortalama yılda 10 bin TL karlılıkları oldu. Bu para kırsal bölge için bir rakam, çünkü zaten tarımla uğraşıyorlar, bu da ekstra gelir sağladı. "

ZİRAAT Yüksek Mühendisi Nidal Özdemir, kooperatifin kuruluş öyküsü ve çalışmalarını anlatırken, 2008-2010yıllan arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin çiçek işlerini yaptığı dönemde, Özyeğin Üniversitesinin kırsal kalkınma projesikapsamındabölg'e kadınlan ile üretim faaliyetlerinde bulunduklanm, bu tecrübeyi daha sonra kendi ili Hatay'a aktardığını belirtti. Özdemir, Hatay 2014'te büyükşehir statüsüne kavuşunca belediyeye bir proje sundum. Bu kentin mevsimlik fidelerim biz kadınlar üretelim, dışarıdan satın almayın şeklinde bir teklif götürdüm" dedi. Özdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'm projeye olumlu baktığını. 50 kişi olarak düşündükleri projeye katılacak kadın sayısını250'ye yükselttiğini, uygulama alanım da 13 ilçedeki 86 mahalle olarak belirlediğini ifade etti.

İlerleyen süreçte, projeye katılan her kadının evinin önüne 180 metrekarelik bir sera kurulduğunu aktaran Özdemir, "Dolayısıylabüyükşehir belediye başkanııııız 250 tane fabrika kurmuş oldu. Kadınlar hiçbir yere gitmeden, kendi evlerinin yanı başında üretime başladılar. Zaten tarımla uğraşan, ek bir gelire ihtiyacı olan kadınları seçtik. Dezavantajlı olanlara öncelik verdik, genç bir kız ve evlenmek üzereyse, evde engelli bir çocuğu varsa, üniversitede okuttuğu bir çocuk varsa gibi birtakım kriterler koyduk ve bu durumdaki kadınlara öncelik tanıdık" dedi.

"Expo için Bilgilendirip, Ekip Yaptırdık"

2017 yılında kooperatifin kurulmasıyla başlayarak, her dönem 2 milyon fide üretimi gerçekleştirip, Hatay'ın bütün mevsimlik fide ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Özdemir, şöyle devam etti: "Pandemi süresinde biraz ara verdik ama kadınlarımızı gezdik ve Expo kapsamında çalı ve tıbbi aromatik bitkiler üretimiyle ilgili bilgiler aktarıp, ekimler yaptırdık. Bazı bölge liderlerine görev verdik, i 7 bölge liderimiz var, bu işi devamını onlarla sağladık. Expo'da kullanılacak bitkilerin tamamı olmasa bile ağırlıklı bölümünü kooperatifimiz üretiyor. "

PROJE KAPSAMINDA TARIMLA UĞRAŞAN. EK BİR GELİRE İHTİYACI OLAN KADINLARI SEÇTİKLERİ BİLGİSİNİ VEREN NİDALÖZDEMİR. "DEZAVANTAJLI OLANLARA ÖNCELİK VERDİK, GENÇ BİR KIZ VE EVLENMEK ÜZEREYSE. EVDE ENGELLİ BİR ÇOCUĞU VARSA ÖNCELİK TANIDIK" DEDİ.

İhracat potansiyelini değerlendirmek istiyor

Nidal Özdemir, aynı zamanda Hatay'da peyzaj, fidancılık, süs bitkileri üretim pazarlama ve uygulama alanında faaliyet gösteren Botanik Ladin Şirketi'nin Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Ortadoğu'da ciddi bir ihracat potansiyeli bulunduğunu ancak Suriye'deki savaş nedeniyle bunu değerlendiremediklerim belirten Özdemir, önceki yıllarda bölgeye yönelik süs bitkileri ve fide ihracatını mevcut şartlar nedeniyle durdurmak zorunda kaldıklarını, savaş sonrası bu potansiyeli tekrar değerlendirmek istediklerini kaydetti. Hatay'ın Büyükdalyan Mahalesi'nde 80, Aşağı Döver Mahallesi'nde 30 olmak üzere 110 dönüm alanda çalıştıklarını, kullandıkları bitkilerin yüzde 70'ini kendilerinin ürettiğini, yüzde 30'unu ise dışarıdan temin ettiklerini açıklayan Özdemir, ayrıca 10 üretici ile sözleşmeli tarım modeliyle iş yaptıklarını sözlerine ekledi.

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