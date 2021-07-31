Basınçlı hava ekipleri alarma geçirdi
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Basınçlı hava ekipleri alarma geçirdi

Basınçlı hava ekipleri alarma geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, kaldırım kenarında yüksek bir sesle borudan dışarı çıkan basınçlı havanın doğalgaz sanılması ekipleri alarma geçirdi.

Adıyaman'da, kaldırım kenarında yüksek bir sesle borudan dışarı çıkan basınçlı havanın doğalgaz sanılması ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi Sakarya Caddesi Yeşilyurt Polis Merkezi yakınlarındaki bir kaldırım kenarından yüksek sesli hava kaçağı olduğunu gören vatandaşlar havanın doğalgaz olduğunu düşünerek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve itfaiye ekipleri ile doğalgaz firmasına bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. İtfaiye ve doğalgaz ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kaldırım kenarındaki borudan yüksek bir basınçla çıkan havanın doğalgaz olmadığı içme suyu hattı borusunda yer alan havanın dışarıya otomatik sistemle tahliye edildiği öğrenildi. Durumun anlaşılması üzerine ekipler olay yerinden normale döndü. - ADIYAMAN

Basınçlı hava ekipleri alarma geçirdi
Basınçlı hava ekipleri alarma geçirdi
Basınçlı hava ekipleri alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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