Basınçlı boruyla kafasından yaralanan orman işçisi söndürme çalışmalarına devam etti
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Basınçlı boruyla kafasından yaralanan orman işçisi söndürme çalışmalarına devam etti

Basınçlı boruyla kafasından yaralanan orman işçisi söndürme çalışmalarına devam etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'da yangın söndürme çalışmalarında görev alan orman işçisi, basınçlı borunun patlamasıyla kafasından yaralandı.

Muğla'da yangın söndürme çalışmalarında görev alan orman işçisi, basınçlı borunun patlamasıyla kafasından yaralandı. Kafasına dikiş atılan orman işçisi yanan alana geri dönerek çalışmalarına devam etti.

Orman Genel Müdürlüğü ekipleri Türkiye'nin bir çok noktasında devam eden yangınlara 24 saat süren bir mesaiyle müdahalesini sürdürüyor. Sahada görev alan binlerce personelin canını ortaya koyduğu yangın mücadelesinde duygulandıran görüntüler de ardı ardına geliyor. Kimi yaralarına kendi müdahale edip çalışmalarına devam ediyor kimi hastaneden çıkıp görev alanına geri dönüyor.

Denizli'den Muğla'ya gelerek yangın söndürme çakışmalarına katılan orman işçisi basınçlı borunun patlamasıyla kafasından yaralandı. Kafasına dikiş atılan orman işçisi, yanan alana geri dönerek söndürme çalışmalarına devam etti.

Kafasından yaralanan orman işçisi şunları söyledi: "Denizli Buldan'dan geliyoruz. Basınçlı boru patlaması sonucu kafamı yardım. 4- 5 tane dikişim var. Son ateş söndürülene kadar buradayım. Muğla Kozağaç köyündeyiz. Durmak yok son ateş söndürülünceye kadar devam." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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