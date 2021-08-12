Başına yorgun merminin isabet eden Tuanna, ağır yaralandı
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Başına yorgun merminin isabet eden Tuanna, ağır yaralandı

Başına yorgun merminin isabet eden Tuanna, ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde evlerinin damında uyuyan Tuana Debe (3), Suriye'den geldiği tahmin edilen yorgun merminin başına isabet etmesiyle ağır yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde evlerinin damında uyuyan Tuana Debe (3), Suriye'den geldiği tahmin edilen yorgun merminin başına isabet etmesiyle ağır yaralandı.

Olay, 10 Ağustos'ta Ceylanpınar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Debe ailesinin çocuğu Tuanna Debe, evlerinin damında uyuduğu sırada Suriye'den geldiği tahmin edilen yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Kanlar içinde kalan çocuğu fark eden ailesi, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Tuanna Debe, durumunun ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa'ya sevk edildi. Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan küçük kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.   


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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