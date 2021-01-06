Başına "yorgun mermi" isabet eden genç kız yaşam mücadelesini kaybetti
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Başına "yorgun mermi" isabet eden genç kız yaşam mücadelesini kaybetti

06.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:31
Başına

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolda yürürken başına yorgun mermi isabet eden ve ağır yaralanan 17 yaşındaki Büşra Konyar, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolda yürürken başına yorgun mermi isabet eden ve ağır yaralanan 17 yaşındaki Büşra Konyar, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım servisinde tedavisi süren Konyar, yaşamını yitirdi. Konyar'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde Büşra Konyar (17), 31 Aralık'ta yolda yürürken bir anda yere yığılmış, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde kafasında mermi olduğu belirlenmişti. Yaralı genç kız, ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ö.K. (29) tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız

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