Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (3)

06.01.2021 20:27 | Son Güncelleme: 06.01.2021 20:31
Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (3)

OKUL PROGRAMINDA ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIHayatını kaybeden Hanife Büşra Konyar'ın okulunun 2019 yılında düzenlediği şiir programında çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

OKUL PROGRAMINDA ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden Hanife Büşra Konyar'ın okulunun 2019 yılında düzenlediği şiir programında çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Programda Zeki Müren'in pranga adlı şiirini seslendiren genç kızın 'yaşamayı öğretirken öldürdün beni, cezan pranga olmalı' bölümünü söylediği anlar ve program sonunda yaptıkları selamlama anları görülüyor.


Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (3)
Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (3)
Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (3)
Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Çağla Şıkel Prens Harry Demet Akalın Meghan Markle
Spor Metin Oktay Cüneyt Çakır Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Bursa Milli Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 20:31:35. #1.14#
title