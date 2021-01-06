Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (3)
06.01.2021 20:27 | Son Güncelleme: 06.01.2021 20:31
OKUL PROGRAMINDA ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIHayatını kaybeden Hanife Büşra Konyar'ın okulunun 2019 yılında düzenlediği şiir programında çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.
OKUL PROGRAMINDA ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Hayatını kaybeden Hanife Büşra Konyar'ın okulunun 2019 yılında düzenlediği şiir programında çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Programda Zeki Müren'in pranga adlı şiirini seslendiren genç kızın 'yaşamayı öğretirken öldürdün beni, cezan pranga olmalı' bölümünü söylediği anlar ve program sonunda yaptıkları selamlama anları görülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR