Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (3)

OKUL PROGRAMINDA ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden Hanife Büşra Konyar'ın okulunun 2019 yılında düzenlediği şiir programında çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Programda Zeki Müren'in pranga adlı şiirini seslendiren genç kızın 'yaşamayı öğretirken öldürdün beni, cezan pranga olmalı' bölümünü söylediği anlar ve program sonunda yaptıkları selamlama anları görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR