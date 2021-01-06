Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (2)

BABASI GÖZYAŞLARINI TUTAMADITokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Hanife Büşra Konyar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tokat Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı ile Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

BABASI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Hanife Büşra Konyar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tokat Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı ile Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Hastane morgundan talihsiz kızın cenazesi alınırken baba İbrahim Konyar gözyaşlarını tutamadı. Acılı babayı yakınları teskin etmeye çalıştı. Hanife Büşra Konyar'ın cenazesi, otopsi işlemleri sonrasında Erbaa ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı