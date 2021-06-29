Başına yorgun mermi düşen çocuk yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başına yorgun mermi düşen çocuk yaralandı

Başına yorgun mermi düşen çocuk yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde başına, nereden geldiği henüz belirlenemeyen yorgun mermi düşen çocuk yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde başına, nereden geldiği henüz belirlenemeyen yorgun mermi düşen çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle'de ikamet eden 12 yaşındaki Talha A. isimli çocuk evlerinin önünde oturduğu sırada başına isabet eden sert bir cisimle yaralandı.

Talha A.'nın kanlar içinde kaldığını gören ailesi 112'yi arayarak yardım istedi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan çocuk önce Dörtyol Devlet Hastanesine ardından İskenderun ilçesinde bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yapılan tetkik ve muayenede Talha A.'nın başına isabet eden cismin bir maganda tarafından ateşlenen silahtan çıktığı değerlendirilen yorgun mermi olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şevval Şahin Şeyma Subaşı
Spor Cristiano Mesut Özil Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başına yorgun mermi düşen çocuk yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 14:15:23. #1.14#

title