Başına Tuğla Düşen İnşaat Mühendisi Öldü

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, İnşaat Mühendisi Mehmet Cabir Günay (26), çalıştığı inşaatta başına tuğla düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaat Mühendisi Mehmet Cabir Günay'ın başına, inşaatta bulunduğu sırada üst kattan tuğla düştü. Ağır yaralanan Günay, iş arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Günay, daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olan Günay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Günay'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Çiğdede Mahallesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

- Hatay