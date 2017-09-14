Başına Taşla Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuğu Ağır Yaralayan Şüpheli Adliyede

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde, akrabasının çocuğu 5 yaşındaki Hamza K.'yı başına taşla vurarak ağır yaralayan 27 yaşındaki Yakup K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakup K.'nin akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü,



Olay, Bafra İlçesi Dededağı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup K., akrabasının çocuğu Hamza K.'yi oyun oynadığı sırada tekme atarak yere düşürdü. Sonra eline aldığı taşla başına vuran Yakup K.'yı gören çevredekiler, duruma müdahale edip, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı çocuk, olay yerine gelen ambulans ile Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Hamza K.'nin hayati tehlikesi olduğu bildirildi.



Gözaltına alınan şüpheli Yakup K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - Samsun