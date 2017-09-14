Başına Taşla Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuğu Ağır Yaralayan Şüpheli Adliyede (2)
TUTUKLANDISamsun'un Bafra İlçesi'nde, akrabasının çocuğu 5 yaşındaki Hamza K.'yi başına taşla vurarak ağır yaralayan ve gözaltına alınıp jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 yaşındaki Yakup Kıyak, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Samsun'un Bafra İlçesi'nde, akrabasının çocuğu 5 yaşındaki Hamza K.'yi başına taşla vurarak ağır yaralayan ve gözaltına alınıp jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 yaşındaki Yakup Kıyak, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.