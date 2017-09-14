Başına Taşla Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuğu Ağır Yaralayan Şüpheli Adliyede (2)

Başına Taşla Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuğu Ağır Yaralayan Şüpheli Adliyede (2)

TUTUKLANDISamsun'un Bafra İlçesi'nde, akrabasının çocuğu 5 yaşındaki Hamza K.'yi başına taşla vurarak ağır yaralayan ve gözaltına alınıp jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 yaşındaki Yakup Kıyak, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başına Taşla Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuğu Ağır Yaralayan Şüpheli Adliyede (2)

TUTUKLANDI

Samsun'un Bafra İlçesi'nde, akrabasının çocuğu 5 yaşındaki Hamza K.'yi başına taşla vurarak ağır yaralayan ve gözaltına alınıp jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 yaşındaki Yakup Kıyak, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.