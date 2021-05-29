Başına silah dayadılar, 12 bin TL'sini gasp ettiler

Sarıyer'de bir adam sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişinin verdiği buluşma noktasında gittiğinde dehşeti yaşadı.

Sarıyer'de bir adam sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişinin verdiği buluşma noktasında gittiğinde dehşeti yaşadı. Aracına binen 3 şahıs tarafından önce darp edilen ardından da başına silah dayatılarak toplamda 12 bin 750 lira gasp edilen adam, polise şikayette bulundu. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan ve evlerinde 2 adet tabanca ele geçirilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 03.30 sıralarında Sarıyer Çamlıtepe Mahallesi Birlik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Y. isimli bir adam sosyal medya uygulaması üzerinden Hüseyin rumuzunda bir şahısla tanıştı. Sosyal medyada sık sık görüşen ikili, buluşup sohbet etmek için randevulaştı.

Önce darp sonra gasp ve şantaj

A.Y., kendisine gönderilen konuma gittiğinde dehşeti yaşadı. Konuma varan adamın otomobiline aniden eli silahlı 3 şahıs bindi. A.Y.'ye küfürler savurarak darp eden şahıslar ardından başına silah doğrultarak internet bankacılığı yoluyla banka hesabından 12 bin lira kendilerine göndertti. Şahıslar parayı aldıktan sonra silahla A.Y.'yi darp etmeye devam ederek ATM'den 700 lira çektirdi. Şahıslar ardından toplamda 12 bin 700 lirası gasp ettikleri A.Y.'nin aracından Dereiçi otobüs duraklarında inerek kayıplara karıştı.

Sarıyer polisi gaspçıları parmak izinden yakaladı

Olayın ardından darp edilen A.Y. tedavi olmak üzere İstinye Devlet Hastanesine gitti. Burada ihbarda bulunması üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Şahısların darp görüntülerini kaydederek sosyal medya üzerinden şantaj yapmaya devam etmesi üzerine polis ekipleri, A.Y.'nin aracında parmak izi incelemesi yaptı. İncelemelerin ardından araçta A.Y.'nin dışında 3 farklı kişinin parmak izi bulundu. Bunun üzerine kimlik tespitlerini yapan polis ekipleri, şahısların Umut A., Cengiz K. ve Orhan İ. olduklarını belirledi. Adreslerini tespit ederek fiziki ve teknik takibe alan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısları kıskıvrak yakalayadı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Suç makinesi gaspçılar tutuklandı

Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar ardından emniyete götürüldü. Emniyette çeşitli suçlardan toplamda 32 adet suç kaydı olan 3 şahıs, ifadeleri alınarak sorgulandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, sevk edildikleri adliyede çıkartıldığı mahkemece "Silahlı Yağma", "Kasten Yaralama", "Tehdit", "Şantaj" ve "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı