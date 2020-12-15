Başına sert cisimle vurup, telefonunu gasbetmeye çalıştılar
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Başına sert cisimle vurup, telefonunu gasbetmeye çalıştılar

15.12.2020 23:13 | Son Güncelleme: 15.12.2020 23:17
Başına sert cisimle vurup, telefonunu gasbetmeye çalıştılar

ANTALYA'da, evine giden Naci Babat'ın (76) başına sert bir cisimle vurup cep telefonunu gasbetmeye çalışan 2 kişi, çevredekilerin bağırması üzerine telefonu bırakarak kaçtı.

ANTALYA'da, evine giden Naci Babat'ın (76) başına sert bir cisimle vurup cep telefonunu gasbetmeye çalışan 2 kişi, çevredekilerin bağırması üzerine telefonu bırakarak kaçtı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi, 251 Sokak üzerinde meydana geldi. Kardeşinin evinden çıkıp kendi evine gitmek isteyen Naci Babat, arkasından gelen 2 kişinin başına sert bir cisimle vurması üzerine yere düştü. Kimliği belirsiz 2 kişi, Babat'ın yere düşen telefonunu aldıkları sırada sokakta bulunanların bağırması üzerine panikleyerek telefonu atarak kaçtı. Naci Babat için de sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulans içerisinde Babat'a ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri ise kısa süren arama sonunda buldukları cep telefonunu Babat'a teslim etti.Ekipler, Babat ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Babat, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.


Başına sert cisimle vurup, telefonunu gasbetmeye çalıştılar
Başına sert cisimle vurup, telefonunu gasbetmeye çalıştılar
Başına sert cisimle vurup, telefonunu gasbetmeye çalıştılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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