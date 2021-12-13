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Başına saçma isabet eden doktor ağır yaralandı

Başına saçma isabet eden doktor ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da, evinin balkonunda olduğu esnada başına saçma isabet eden doktor ağır yaralandı.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ordu'da, evinin balkonunda olduğu esnada başına saçma isabet eden doktor ağır yaralandı.

Olay, dün Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa ilçesinde özel bir hastanede görevli olan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Aksın Serarslan'ın, balkonda bulunduğu esnada başına saçma isabet etti. Balkon camında da kırıklar oluşan ve yakınları tarafından Ordu'daki özel bir hastaneye götürülen, kafa travması teşhisi konulan Serarslan, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Opr. Dr. Serasrlan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. - ORDU

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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