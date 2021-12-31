BAŞINA PLASTİK BİDON SIKIŞAN KÖPEĞİ AFAD KURTARDI - Haberler
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BAŞINA PLASTİK BİDON SIKIŞAN KÖPEĞİ AFAD KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de plastik bidonun içine soktuğu başını çıkaramayan sokak köpeğini AFAD kurtardı.

TUNCELİ'de plastik bidonun içine soktuğu başını çıkaramayan sokak köpeğini AFAD kurtardı.

AFAD ekipleri, Mazgirt ilçesine giderken yolda yavru köpeğin kafasına bidon sıkıştığını fark etti. Köpeği yakalayan ekipler, uğraşlar sonucu turşu bidonunu hayvanın kafasından çıkarmayı başararak kurtardı. Kafası bidondan kurtulan köpek koşarak bölgeden uzaklaştı.

BAŞINA PLASTİK BİDON SIKIŞAN KÖPEĞİ AFAD KURTARDI

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