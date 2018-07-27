Başına Mermi İsabet Eden Genç Ağır Yaralandı
Rize'de başına mermi isabet eden üniversite öğrencisi ağır yaralandı.
Rize'de başına mermi isabet eden üniversite öğrencisi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Güneysu ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde E.E. ile T.Ç'nin kına eğlencesinde Melikşah Barsbay'ın (19) başına mermi isabet etti.
Sol elmacık kemiğinden giren ve sağ gözünü parçalayarak çıkan mermiyle yaralanan Barsbay, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan üniversite öğrencisinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.
A.C.Ç'nin (24) gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.