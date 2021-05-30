Başına makina kapağı çarpan işçi öldü

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde bir fabrikada makinanın fırlayan kapağının başına çarpması sonucu ağır yaralanan Taner Kara (28) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde bir fabrikada makinanın fırlayan kapağının başına çarpması sonucu ağır yaralanan Taner Kara (28) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay saat 17.30 sıralarında, Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Taner Kara makinanın fırlayan kapağının başına çarpması sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine fabrikaya gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralanan işçiyi Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Taner Kara yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 5 ay önce işe giren işçinin ölümüle ilgilig soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Kavis