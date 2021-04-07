Başına kör kurşun giren çocuk sağlığına kavuştu
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Başına kör kurşun giren çocuk sağlığına kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başına kör kurşun giren çocuk sağlığına kavuştu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün anneannesiyle parkta oynarken başına yorgun mermi isabet eden 6 yaşındaki Eymen Dikilitaş'ın başındaki mermi çekirdeği bugün yapılan ameliyatla başarılı bir şekilde çıkarıldı.

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün anneannesiyle parkta oynarken başına yorgun mermi isabet eden 6 yaşındaki Eymen Dikilitaş'ın başındaki mermi çekirdeği bugün yapılan ameliyatla başarılı bir şekilde çıkarıldı. Kafatasındaki kırıklar ve beyin zarındaki yırtıkların da ameliyatla düzeltildiği çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında bir parkta anneannesi ile oyun oynarken başına yorgun mermi isabet eden 6 yaşındaki Eymen Dikilitaş kaldırıldığı özel hastanede bugün gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Yapılan ameliyatla başındaki mermi çekirdeği çıkarılan talihsiz çocuğun kafatasındaki kırıklar birleştirilirken dura denilen beyin zarında meydana gelen yırtıklar da primer olarak giderildi.

Mermi olduğu akıllarına gelmedi

Olayın yaşandığı anda parkta bulunan görgü tanığı Mehmet Zenger, "Arkadaşlarla burada parkta oturuyoruz. Anneannesi veya babaannesi çocuğuyla parka geldi. 10 dakika sonra kadın bir çığlık attı çocuğun başına şişe kapağı geldi kanıyor su var mı buralarda dedi. Sonra telefonu istedi yakın akrabası geldi çocuğu kucaklayıp alıp götürdü. Biz bunun mermi olduğunu anlamadık. Taş falan vurmuştur dedik ama meğerse başka bir yerden sıkılan kör kurşun buraya düşmüş" dedi.

"Eymen'in sağlık durumu çok iyi"

Alaşehir'deki özel bir hastanede yapılan başarılı operasyonla başındaki yorgun mermi çıkarılan 6 yaşındaki Eymen Dikilitaş'ı ameliyat eden Beyin ve Sinir Hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Vatan Tayfur, "Hastamız 6 yaşında. Dün ateşli silah yaralanmasıyla acil servisimize başvurmuş. Sol tarafından çekilen filmlerde sol kısımda ateşli silahlanma yaralanmasına ait çekirdek ve kafatasında da parçalı kırık vardı. Operasyonla halledildi. Mermi parçacığı çıkarıldı. Dura dediğimiz beyin zarında da yırtık vardı onu da diktik. Hastamızın sağlık durumu şuan için oldukça iyi. Ameliyattan çıkalı 6 saat oldu" diyerek Eymen'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

Dün yaşadığı korkunun ardından bugün başarılı bir ameliyatla oğlunun yeniden sağlığına kavuşmuş olmasının mutluluğunu yaşayan anne Canan Dikilitaş, "Çok şükür oğlumun sağlık durumu çok iyi. Hastane çalışanlarına ve doktorumuza ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Öte yandan Emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği ve çevredeki güvenlik kameralarının titizlikle incelendiği öğrenildi. - MANİSA

Başına kör kurşun giren çocuk sağlığına kavuştu
Başına kör kurşun giren çocuk sağlığına kavuştu
Başına kör kurşun giren çocuk sağlığına kavuştu
Başına kör kurşun giren çocuk sağlığına kavuştu
Başına kör kurşun giren çocuk sağlığına kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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