Başına kereste düşen işçi ağır yaralandı
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Başına kereste düşen işçi ağır yaralandı

Başına kereste düşen işçi ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde inşatta başına keresteler düşen işçi ağır yaralandı.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde inşatta başına keresteler düşen işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşama doğru Mezitli'de akaryakıt istasyonu inşaatında çukur alanda çalışan işçi Adil İrgin'in kafasına keresteler düştü. Aldığı darbelerle ağır yaralanan İrgin'e ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralı işçiyi bulunduğu çukurdan çıkardı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan İrgin tedavi altına alınınken, işçinin kafasında kırıklar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Başına kereste düşen işçi ağır yaralandı
Başına kereste düşen işçi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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