Başına kask, yüzüne cerrahi maske takıp, demir kapıları çaldı

OSMANİYE'debaşında kask, yüzünde cerrahi maske, binaların demir bahçe kapılarını söküp, skuterine yükleyerek çalan A.A.K. (29), yakalanıp gözaltına alındı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adnan Menderes, Alibekirli ve Kurtuluş mahallerindeki 3 ayrı binanın dış demir kapılarının çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kapıları yerinden söküp, skutere yükleyen kişinin A.A.K. olduğunu belirledi. 8 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, evine yapılan baskınla yakalanıp, gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; binaların önüne gelen, yüzünde cerrahi maske, başında kask bulunan şüpheli, çevrede kısa süreli kontrol yaptıktan sonra demir kapılarını yerinden söküp, skuterine yükleyerek uzaklaştığı görülüyor.