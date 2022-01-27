Başına kask, yüzüne cerrahi maske takıp, demir kapıları çaldı - Haberler
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Başına kask, yüzüne cerrahi maske takıp, demir kapıları çaldı

Demirören Haber Ajansı, İbrahim Emül - Güncel
Başına kask, yüzüne cerrahi maske takıp, demir kapıları çaldı

OSMANİYE'debaşında kask, yüzünde cerrahi maske, binaların demir bahçe kapılarını söküp, skuterine yükleyerek çalan A.A.K. (29), yakalanıp gözaltına alındı.

OSMANİYE'debaşında kask, yüzünde cerrahi maske, binaların demir bahçe kapılarını söküp, skuterine yükleyerek çalan A.A.K. (29), yakalanıp gözaltına alındı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adnan Menderes, Alibekirli ve Kurtuluş mahallerindeki 3 ayrı binanın dış demir kapılarının çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kapıları yerinden söküp, skutere yükleyen kişinin A.A.K. olduğunu belirledi. 8 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, evine yapılan baskınla yakalanıp, gözaltına alındı.

İfadesinde, skuterin kendisine ait olduğunu kabul eden, ancak kapıları çalmadığını iddia eden A.A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; binaların önüne gelen, yüzünde cerrahi maske, başında kask bulunan şüpheli, çevrede kısa süreli kontrol yaptıktan sonra demir kapılarını yerinden söküp, skuterine yükleyerek uzaklaştığı görülüyor.


Başına kask, yüzüne cerrahi maske takıp, demir kapıları çaldı

Başına kask, yüzüne cerrahi maske takıp, demir kapıları çaldı

Başına kask, yüzüne cerrahi maske takıp, demir kapıları çaldı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Adnan Menderes, Hırsızlık, Güncel, Haber

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