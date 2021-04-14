Başına güneş geçince motosikletten düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başına güneş geçince motosikletten düştü

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Başına güneş geçince motosikletten düştü Düzce'de başına güneş geçen kurye motosikletten düşerek yaralandı.

Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor
Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor

Başına güneş geçince motosikletten düştü

DÜZCE - Düzce'de başına güneş geçen kurye motosikletten düşerek yaralandı.

Kaza Düzce Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir firmanın kuryeliğini yapan S.D., 81 ABE 967 plakalı motosikletii ile cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yerde yatan motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırdı.

Polis ekipleri, motosikleti ruhsat sahibine teslim ederken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Başına güneş geçince motosikletten düştü
Başına güneş geçince motosikletten düştü
Başına güneş geçince motosikletten düştü
Başına güneş geçince motosikletten düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Türker Ertürk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Ajda Pekkan Hande Erçel Murat Yıldırım
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başına güneş geçince motosikletten düştü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 12:36:52. #1.16#

title