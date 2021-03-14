Başına düşen ağaç dalı hayattan kopardı
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Başına düşen ağaç dalı hayattan kopardı

14.03.2021 20:20 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:26
Başına düşen ağaç dalı hayattan kopardı

Muğla'nın Milas ilçesinde ağaç budama çalışması yapan bir kişi, başına düşen ağaç dalı sonucu yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde ağaç budama çalışması yapan bir kişi, başına düşen ağaç dalı sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kıyıkışlacık Mahallesi'nde bulunan bir otelin bahçesinde arkadaşı O.Ç. ile birlikte ağaç budama çalışması yapan 66 yaşındaki Hüseyin Kaydır'ın başına arkadaşının kestiği ağaç dalı düştü. Meydana gelen kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kaydır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaydır'ın cansız bedeni Milas Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, çalışma arkadaşı O. Ç. gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen O. Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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