Başına Demir Saplanan Çocuğun Sağlık Durumu

Zonguldak'ta, yüksekten düşme sonucu başına demir saplanan ve kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, İnağzı Mahallesi'nde kot farkı bulunan evinin önündeki yolda bisiklete bindiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten üzerine düştüğü inşaat demiri ağzından girip başının arka kısmından çıkan Semail Fırat Berke'nin (7), hastanede tedavisi devam ediyor.

Yoğun bakım servisinden normal odaya alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anne Seher Berke (34), gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğunun başına gelen olayın ardından tedavi sürecinde emeği geçen itfaiye, AFAD ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.

Çocuğunun zor ama doktorların büyük mücadelesi sonrası başarılı bir ameliyat geçirdiğini ifade eden Berke, "Bisikletten düştükten sonra ben de gittim olay yerine. Oğluma ekipler hemen müdahale etti. Atatürk Devlet Hastanesi'nden buraya sevk edildiğinde doktorlar hazırlıklarını yapmıştı. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sağlığı yerinde. Konuşabiliyor, yürüyebiliyor. Sadece ağzındaki dikiş nedeniyle yemek yiyemiyor. Sıvı ile besleniyor. Bir süre daha hastanede kalacağız." diye konuştu.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili Prof. Dr. Gamze Yurdakan ise Semail Fırat'ın ameliyatında ve tedavisinde emeği geçen doktorlara teşekkür ederek, şunları anlattı:

"Talihsiz bir kaza sonucu hastanemize başvuran hastamız, 5 saat süren ameliyatın ardından iyileşme sürecine geçmiştir. Ameliyatında ekip çalışmasıyla müdahalede bulunan tüm doktorlara teşekkür ediyoruz. Bölgede hem ileri düzeyde teknolojiye hem de konusunda uzman ve titizlikle çalışan akademik ve idari personele sahip hastanemiz bu olayda da başarılı bir çalışmaya imza atmıştır. Bundan sonraki çalışmalarımız da aynı özveri ve titizlikle devam edecektir. Fırat şu an iyileşme sürecinde. Antibiyotik tedavisi devam ediyor. Damaktaki yaranın geçmesini bekliyoruz. Şu an gayet iyi. Taburcu olması yara iyileşmesine göre değişebilir. Şu an bizimle beraber hastamız. Beyninde de kalıcı bir hasar yok. Hastanemizde biraz daha misafir edeceğiz."

