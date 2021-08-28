BAŞINA DEMİR PARÇASI DÜŞEN İŞÇİ, 3 AYLIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAŞINA DEMİR PARÇASI DÜŞEN İŞÇİ, 3 AYLIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, 3 ay önce çalıştığı fabrikada başına demir düşmesi sonucu ağır yaralanan Mikail Mercan (22), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te, 3 ay önce çalıştığı fabrikada başına demir düşmesi sonucu ağır yaralanan Mikail Mercan (22), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, mayıs ayında 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kaynak makinası üreten bir fabrikada meydana geldi. Mikail Mercan çalışırken başına demir parçası düştü. Mercan'ın kanlar içerisinde yattığını gören fabrika çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, Mercan'ı, özel bir hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mercan, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bekar olduğu belirtilen Mercan'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

BAŞINA DEMİR PARÇASI DÜŞEN İŞÇİ, 3 AYLIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
BAŞINA DEMİR PARÇASI DÜŞEN İŞÇİ, 3 AYLIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
BAŞINA DEMİR PARÇASI DÜŞEN İŞÇİ, 3 AYLIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
BAŞINA DEMİR PARÇASI DÜŞEN İŞÇİ, 3 AYLIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

5 yıldızlı otelde caretta caretta katliamı! Nesli tükenmekte olan 60 yavru, sıkışarak can vermiş
5 yıldızlı otelde caretta caretta katliamı! Nesli tükenmekte olan 60 yavru, sıkışarak can vermiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Meral Akşener Vladimir Putin Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Burak Deniz Acun Ilıcalı Celil Nalçakan Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Arda Turan Mustafa Denizli Taylan Antalyalı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BAŞINA DEMİR PARÇASI DÜŞEN İŞÇİ, 3 AYLIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 13:39:29. #1.14#

title