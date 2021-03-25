Son dakika haberleri! Başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti
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Son dakika haberleri! Başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti

Son dakika gündem haberi... SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Osman H. (32), evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.

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Sosyal medyada not bırakıp intihar eden esnaf, sesini duyurmaya çalışmış

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Osman H. (32), evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. 

Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesi Çetinli Sokak'ta bir apartmanda oturan Osman H., saat 17.30 sıralarında evinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Osman H. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Son dakika haberleri! Başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti
Son dakika haberleri! Başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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