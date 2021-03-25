Son dakika haberleri! Başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti

Son dakika gündem haberi... SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Osman H. (32), evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Osman H. (32), evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.

Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesi Çetinli Sokak'ta bir apartmanda oturan Osman H., saat 17.30 sıralarında evinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Osman H. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı