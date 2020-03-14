Başına çay dökülen çocuk yandı ERZURUM'un Karayazı ilçesinin Muratti köyünde yaşayan Taşdemir ailesinin çocukları Hüseyin Taşdemir (3) evde oynarken ablası ile çarpıştı.

ERZURUM'un Karayazı ilçesinin Muratti köyünde yaşayan Taşdemir ailesinin çocukları Hüseyin Taşdemir (3) evde oynarken ablası ile çarpıştı. Abla Zilan'ın (15) elindeki çay, başından aşağı dökülen Hüseyin yandı. Çocuk, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı.Oğlunun 29 Şubat Cumartesi günü yandığını ve giderek düzeldiğini söyleyen 3 çocuk annesi Zozan Taşdemir, kızı Zilan'ın üzgün olduğunu söyledi. Hüseyin'in evde yaramazlık yaparken, kendine çay dolduran Zilan ile çarpıştığını söyleyen anne Zozan Taşdemir, "Çarpmanın etkisi ile kızımın elindeki çay, oğlum Hüseyin'in başından aşağı döküldü. O sırada çığlık atarak ağlamaya başlayan oğlumu hemen devlet hastanesine götürdük. Orada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı. İlk getirdiğimizde yüzü balon gibi şişmişti. Şimdi düzeldi. Çok şükür yanıkları iyileşiyor. Kardeşinin yaralanmasında kendini suçlu hisseden kızım Zilan ise onun biran evvel iyileşmesi için dua ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA