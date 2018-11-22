Başına Bıçak Saplanan Adam Hastaneye Gidip, "Müsait Bir Doktor Var mı?" Diye Sordu
Güney Afrika'da sahil kenti Cape Town yakınlarında iki adamın saldırısına uğrayan bisikletçi Wayne, başına saplanmış 15 cm'lik bıçak ile hastaneye gelerek, "Müsait bir doktor var mı?" diye sordu.
34 yaşındaki Shaun Wayne'i görenler küçük dilini yuttu ancak Hastaneye kafasına saplı 15 cm'lik bıçakla yürüyerek gelen Wayne'in sakin bir şekilde "Müsait bir doktor var mı?" diye sorması ise herkesi şaşırttı.
SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
Hemen ameliyata alınan ve mucizevi bir şekilde hayatta kalan adamın fotoğrafı ise, sosyal medyada viral oldu. Bisikletçinin annesine kafatasının tamamen iyileşeceğini söyleyen Dr. Brendan Venter, Wayne'nin çok şanslı olduğunu belirtti.
Yerel medya, 34 yaşındaki erkeğin bisikletini gasp etmek isteyen saldırganların bıçak kullandığını bildiriyor.
YORUMLAR (3)
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Yemin olsun adana diye tıklamıştım habere ,çok üzüldüm Afrika çıktı.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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DÜNYADA ADALET OLMAYINCA OLAĞAN DURUMLARCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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hayret adana değilmişCevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır